Haberler Dizi Haberleri 📺 Gül Masalı 7. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

📺 Gül Masalı 7. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

Yönetmenliğini Sadullah Şentürk'ün üstlendiği, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi Gül Masalı 7. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Diziseverlerin merakla beklediği yeni bölümün detayları araştırılırken; 'Gül Masalı ne zaman, saat kaçta, Gül Masalı canlı izle, Gül Masalı tek parça son bölüm izle' sorgulamaları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 7 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelecek Gül Masalı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 07:30
📺 Gül Masalı 7. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 7 Ağustos Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

GÜL MASALI DİZİSİ 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜL MASALI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Toprak'ın Atabeylerin davetine Gonca'yla gelmesi bomba etkisi yaratmıştır. Utancından yerin dibine geçen Ece olanlardan Canan'ı sorumlu tutar. Ancak Atabeyleri bekleyen tek şok bu değildir. Ticari olarak onları köşeye sıkıştıran Fuat Demirci nihayet Halil ve Rıfat'ın karşısına çıkar. Üstelik Fuat, Gülümser ve Mehmet'in geçmişine dair pek çok bilgiye de sahiptir. Bu yüzleşme Halil'in kabuslarını daha da büyütür. Atabeylere açıkça meydan okuyan Fuat'ın yapacakları ise daha yeni başlamıştır.

Fuat, Gonca'ya kolay kolay reddedilemeyecek bir teklif yapar. Her şeye rağmen Gonca'yı savunmakta ısrar eden Toprak tam bir yol ayrımına gelir. Gonca öz babası hakkında bilmediği başka gerçekler olduğunu öğrenir. Tahir'in kaygılarına rağmen Gonca bu gerçeklerin peşine düşecek midir? Toprak ve hayalleri arasında kalan Gonca ne yapacaktır? İki sevdalının aşkları ardı arkası kesilmeyen bu darbelere dayanabilecek midir?

GÜL MASALI DİZİSİ 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

GÜL MASALI DİZİSİ 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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