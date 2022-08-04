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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yeni başlayan ve büyük izleyici kitlesine ulaşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 3. ve son bölümü yayınlandı. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen üçüncü bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 3. bölümünde neler yaşandı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 3. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 01:25
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yeni başlayan ve büyük izleyici kitlesine ulaşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 3. ve son bölümü yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen üçüncü bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 3. bölümünde neler yaşandı? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 3. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 3. BÖLÜM KONUSU

Geçmişi ile tüm bağlarını koparan Sadi Payaslı'nın peşindekiler yerini bulmuşlardır. Üstelik Sadi Payaslı'nın izini bulan tanıdık biridir.
Araz ve çetesi Karabayır Lisesi'nde kalan Aylin'in yerini bulmak üzeredir ama Aylin'i bu beladan kurtaracak bir kahraman ortaya çıkar. Melek ve Zülfikar sonunda birbirlerine karşı olan duyguları açıklar.

Okul çıkışı takip edildiğini anlayan Payaslı, onu takip eden Nuri'nin adamlarına küçük bir tanışma partisi organize eder. Eve gelmeyen kardeşi Ozan için endişelenen Zülfikar, Ozan'ı bulmak için elinden geleni yapar. Sevda, Araz ve Vural ise gerçek işlerine dönüp, yol kenarında pusuya düşürdükleri aracı çalar. Ancak Araz, Vural'ın tavırlarından şüphelenmeye başlar.

Karabayır Lisesi'ndeki günler Mert için zor geçer. Gizem'in yokluğunu iyiden iyiye hisseden Mert sonunda gidip özür dilemeye karar verir. Veli toplantısı günü gelip çatar. Mert'in velisi olarak okula giden Derya'yı okulda büyük bir sürpriz beklemektedir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 3. BÖLÜM İZLE

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 3. BÖLÜM İZLE

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