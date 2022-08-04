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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. BÖLÜM İZLE - Gelsin Hayat Bildiği Gibi İZLE 3. bölüm (Show TV)

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde heyecan dorukta. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelecek. Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler merak ediyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm bilgileri ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin 3. ve son bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 13:00
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. BÖLÜM İZLE - Gelsin Hayat Bildiği Gibi İZLE 3. bölüm (Show TV)

Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 3. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 3. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm bilgileri...

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 3. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 3. BÖLÜM KONUSU

Geçmişi ile tüm bağlarını koparan Sadi Payaslı'nın peşindekiler yerini bulmuşlardır. Üstelik Sadi Payaslı'nın izini bulan tanıdık biridir.
Araz ve çetesi Karabayır Lisesi'nde kalan Aylin'in yerini bulmak üzeredir ama Aylin'i bu beladan kurtaracak bir kahraman ortaya çıkar. Melek ve Zülfikar sonunda birbirlerine karşı olan duyguları açıklar.

Okul çıkışı takip edildiğini anlayan Payaslı, onu takip eden Nuri'nin adamlarına küçük bir tanışma partisi organize eder. Eve gelmeyen kardeşi Ozan için endişelenen Zülfikar, Ozan'ı bulmak için elinden geleni yapar. Sevda, Araz ve Vural ise gerçek işlerine dönüp, yol kenarında pusuya düşürdükleri aracı çalar. Ancak Araz, Vural'ın tavırlarından şüphelenmeye başlar.

Karabayır Lisesi'ndeki günler Mert için zor geçer. Gizem'in yokluğunu iyiden iyiye hisseden Mert sonunda gidip özür dilemeye karar verir. Veli toplantısı günü gelip çatar. Mert'in velisi olarak okula giden Derya'yı okulda büyük bir sürpriz beklemektedir.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 3. BÖLÜM İZLE

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 3. BÖLÜM İZLE

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