Haberler Dizi Haberleri Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 5. bölüm (STAR TV)

Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 5. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisinde heyecan dorukta. Duy Beni 4 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelecek. Duy Beni 5. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri ve Duy Beni dizisinin 5. ve son bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 11:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 11:30
Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 5. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisi 5. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Duy Beni 5. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri...

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE

DUY BENİ 5. BÖLÜM KONUSU

Ekim'in zorbaların maskesini düşürmek için kurduğu oyun, Kanat'la fotoğrafının yayınlanmasıyla bozulur. Ekim, kendi oyununda yenilirken Leyla'nın bu fotoğrafı görmesiyle ikilinin arasına uçurum girer.Ekim'le Kanat ayrı ayrı fotoğrafı yayınlayanın peşine düşerken, Leyla hem Ekim'e hem Kanat'a öfkelidir.

Fotoğrafın herkesin önünde yayınlanması, Melisa'yı Ekim'e karşı iyice doldurur.Ozan'ın Bekir'den aldığı bir bilgiyle Ekim'in yumuşak karnını keşfederler.Onu hiç beklemedikleri bir yerden vurmak için plan yaparlar. Ekim, zorbaların yanında hiç beklemediği birini görür.

Bahar ve Selim okuldaki hiyerarşiyle savaşmaya devam ederken Bahar, kendini çaresiz ve işe yaramaz hissetmeye başlamıştır. Bu hislerden sıyrılıp kendini suçlamayı bırakması için en büyük destekçisi Selim olur.

Leyla, şahit olduğu fotoğraftan sonra Kanat ve kendisiyle alakalı önemli bir karar alır.Bu karar,Gerçek Kolejinde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olacaktır.

Gerçek Koleji'nde herkes birbiriyle savaş halindeyken,Aziz kenarda tek başına başka bir oyun kurmanın peşindedir. Bu oyun, Ekim'in Kanat hakkında şok edici bir gerçeği öğrenmesine sebep olur.

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 5. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu düşman çatlattı! Eşine övgüler yağdırdı ‘Benim için muazzam bir hediye’
90 yıllık uygulama sona erdi! Çocuk tesliminde yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
G.Saray'da Seferovic'in partneri belli oldu!
G.Saray'ın gözdesi Mertens'le ilgili flaş iddia! Yeni adresi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef'te ana kadroya giren 3. isim kim oldu?
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE | Seversin 10. bölüm izle
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi... Fırtına'da İsmail Köybaşı yolcu! Yeni adresi... 11:20
Avrupa'da yeni sezon heyecanı başlıyor! Avrupa'da yeni sezon heyecanı başlıyor! 11:19
İki bacağı kesilen Adanalı Muhammed futbolcu olmak istiyor! İki bacağı kesilen Adanalı Muhammed futbolcu olmak istiyor! 11:16
İrfan Can'ın F.Bahçe'ye maliyeti belli oldu! İrfan Can'ın F.Bahçe'ye maliyeti belli oldu! 11:11
G.Saray'da Seferovic'in partneri belli oldu! G.Saray'da Seferovic'in partneri belli oldu! 11:10
Nice'ten kaleye takviye! Nice'ten kaleye takviye! 11:05
Daha Eski
Cadiz - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Cadiz - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 11:01
Ismael'den Çebi'ye: Hazırlık maçlarını ölçü kabul etmeyin Ismael'den Çebi'ye: Hazırlık maçlarını ölçü kabul etmeyin 10:48
F.Bahçe UEFA'ya bildirdi! İrfan Can... F.Bahçe UEFA'ya bildirdi! İrfan Can... 10:42
Breidablik - Başakşehir maçı saat kaçta? Breidablik - Başakşehir maçı saat kaçta? 10:34
Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı 10:21
Libertadores Kupası'na iki maçla devam edildi Libertadores Kupası'na iki maçla devam edildi 10:17