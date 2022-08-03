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MasterChef Türkiye ana kadroya giren 3. isim kim oldu? MasterChef 3 Ağustos Çarşamba günü ne yaşandı?

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 3 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar ana kadroya girmek için birbirleriyle yarıştılar. Peki Masterchef'te ana kadroya giren 3. isim kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümüyle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 02:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 02:00
MasterChef Türkiye ana kadroya giren 3. isim kim oldu? MasterChef 3 Ağustos Çarşamba günü ne yaşandı?

MasterChef Türkiye 2022'de eleme turunun heyecanı tüm hızıyla devam etti. Yarışmacı adayları şefleri etkilemek için tüm hünerlerini sergiledi. 3 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar ana kadroya girmek için birbirleriyle yarıştılar. Peki Masterchef'te ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen Masterchef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam etti.

ANA KADROYA KİM GİRDİ?
16 kişilik ana kadroyu belirleme aşamasında iki finalist geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Her gün bir adayın ana kadroya girdiği Masterchef'te 3 Ağustos'un jüri tarafından belirlenen ilk yemeği şekerpare oldu.

MasterChef jürisi yaptıkları tadım ve değerlendirmelerden sonra Onur ve Tolga son ikiye kaldı. Jüri, MasterChef'te ilk kez başarılı üçüncü bir tabak çıkmadığını belirtti. Final için bu ikili birbirleriyle yarıştı.

İkili arasında daha iyi yemeği yapan isim ise Onur oldu. Böylece Onur, MasterChef'te ana kadroya giren 3. isim oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
MasterChef Türkiye yeni bölümü 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.

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