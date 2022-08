📺 Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 6. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 2 A─čustos Sal─▒ g├╝n├╝ ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 6. b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ izleyiciler merak ediyor. ─░┼čte Balkan Ninnisi son b├Âl├╝m bilgileri.

Su╠łleyman, c╠žars╠ž─▒ ag╠ćas─▒ olamasa da dog╠ćruyu so╠łyleyerek c╠žars╠ž─▒da itibar─▒n─▒ geri kazan─▒r. Bu duruma en c╠žok babas─▒ Zu╠łbeyir A─ča sevinirken en c╠žok u╠łzu╠łlen de Arif olur. Jovanka ile oynayacak oyuncunun bulunmas─▒ konaktaki her iki aileyi de rahatlat─▒r. Jovanka'n─▒n paray─▒ almas─▒n─▒ her iki aile b├╝y├╝k bir heyecanla beklemeye ba┼člar… Neriman, k─▒zlar─▒yla birlikte b├Ârekler a├ž─▒p t├╝rk├╝ler s├Âyleyerek bu g├╝zel haberi kutlama haz─▒rl─▒klar─▒ yapar… Bu arada Zafer'le gizli gizli go╠łru╠łs╠žen Ays╠žen, onun geri do╠łnu╠łs╠ž├╝ne ├žok sevinir. Arif'le G├╝ls├╝m aras─▒nda ise son zamanlarda sert r├╝zgarlar esmeye ba┼člam─▒┼čt─▒r. Gu╠łlsu╠łm'u╠ł mutlu edebilmek ve onun y├╝z├╝n├╝ g├╝ld├╝rebilmek i├žin t├╝rl├╝ y├Ântemlere ba┼čvuran Arif ba┼čar─▒l─▒ olabilecek midir? Tahir ailesi, Makedon ailenin konaktan gitmesini beklerken, tapunun ger├žek ├ž─▒kmas─▒ ve yap─▒mc─▒n─▒n film projesinden vazge├žmesi, her ┼čeyi alt ├╝st eder. K├Âfteci S├╝leyman, Neriman ve aile ├╝yeleri bu duruma nas─▒l tepki verecektir? Konakta ya┼čanan karma┼čadan haberi olmayan ve beklenmedik bir hamle yaparak Jovanka'ya radyodan ilan-─▒ a┼čk eden Ertan, sevdi─činden ne yan─▒t alacakt─▒r?

