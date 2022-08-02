Haberler Dizi Haberleri 📺 Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 6. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 6. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 6. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Balkan Ninnisi 6. bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Merakla beklenen 6. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Balkan Ninnisi 6. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 6. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 14:00
📺 Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 6. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 2 Ağustos Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 6. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM KONUSU

Süleyman, çarşı ağası olamasa da doğruyu söyleyerek çarşıda itibarını geri kazanır. Bu duruma en çok babası Zübeyir Ağa sevinirken en çok üzülen de Arif olur. Jovanka ile oynayacak oyuncunun bulunması konaktaki her iki aileyi de rahatlatır. Jovanka'nın parayı almasını her iki aile büyük bir heyecanla beklemeye başlar… Neriman, kızlarıyla birlikte börekler açıp türküler söyleyerek bu güzel haberi kutlama hazırlıkları yapar… Bu arada Zafer'le gizli gizli görüşen Ayşen, onun geri dönüşüne çok sevinir. Arif'le Gülsüm arasında ise son zamanlarda sert rüzgarlar esmeye başlamıştır. Gülsüm'ü mutlu edebilmek ve onun yüzünü güldürebilmek için türlü yöntemlere başvuran Arif başarılı olabilecek midir? Tahir ailesi, Makedon ailenin konaktan gitmesini beklerken, tapunun gerçek çıkması ve yapımcının film projesinden vazgeçmesi, her şeyi alt üst eder. Köfteci Süleyman, Neriman ve aile üyeleri bu duruma nasıl tepki verecektir? Konakta yaşanan karmaşadan haberi olmayan ve beklenmedik bir hamle yaparak Jovanka'ya radyodan ilan-ı aşk eden Ertan, sevdiğinden ne yanıt alacaktır?

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 6. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Aleyna Tilki'nin atış talimi sosyal medyayı salladı! Mor taytıyla ateş ettiği video olay oldu! "O nasıl duruş, o nasıl atış"
Yine Demet Akalın yine olay hareket! O olayın üstüne bakın ne dedi! Sahneye çıkan garsonun başından aşağı...
Cornelius eski takımına karşı! Kopenhag'ı tanıyalım
Ağaoğlu'ndan Kopenhag kurası açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺 Gül Masalı 7. Yeni Bölüm fragmanı İZLE
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Altın ne kadar oldu? Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Masuaku Beşiktaş için sağlık kontrolünde! Masuaku Beşiktaş için sağlık kontrolünde! 13:34
F.Bahçe Slovacko hazırlıklarını sürdürüyor! F.Bahçe Slovacko hazırlıklarını sürdürüyor! 12:59
F.Bahçe'nin yeni transferinden ayrılık sözleri! "Geri döneceğim" F.Bahçe'nin yeni transferinden ayrılık sözleri! "Geri döneceğim" 12:23
Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz 11:48
Benfica - Midtjylland maçı saat kaçta? Benfica - Midtjylland maçı saat kaçta? 11:35
Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak 11:33
Daha Eski
Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı 11:23
O yönetici açıkladı! "Jesus'u reddettik çünkü..." O yönetici açıkladı! "Jesus'u reddettik çünkü..." 11:19
Trabzonspor'da 'kuruluş' coşkusu! Trabzonspor'da 'kuruluş' coşkusu! 11:15
Antalyaspor G.Saray maçına hazırlanıyor! Antalyaspor G.Saray maçına hazırlanıyor! 11:09
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu 11:06
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 11:03