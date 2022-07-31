📺 Gül Masalı 6. Yeni Bölüm İZLE | Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

atv ekranlarının yaz sezonuna damga vuran dizilerinden Gül Masalı, 31 Temmuz Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

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GÜL MASALI 6. BÖLÜM ÖZETİ

Arda'nın Toprak'a, Ece'nin de Gonca'ya meydan okumasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşınır. Arda, Ece ve Canan'la iş birliği yapmaya karar verirken, Toprak ve Tahir arasında da bir yüzleşme yaşanır.

Gonca, kendisini istemeyenlere rağmen projesini hayata geçirebilmek için hazırlıklara başlar. Isparta'daki çalışan kadınların Atabeyler tarafından uğradığı haksızlıklara yakından tanıklık eder.

Gonca'nın kooperatif kuracağını, yıllardır işleyen düzeni değiştireceğini öğrenen Rıfat, buna engel olmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Toprak'la Gonca aşkı ve işlerin bozulduğuna dair halk arasında yayılan dedikodular yüzünden zor günler geçiren Atabeyler, üzerlerindeki kara bulutları dağıtmak için görkemli bir davet verirler.

O gece her şey yolunda giderken aniden gelen davetsiz bir misafir, adeta kendi vicdanları önünde suçlu olan insanlar için yaklaşan hesap gününün habercisi gibidir.





