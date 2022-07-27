📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 15. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 27 Temmuz Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 15. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA 15. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Atlas ve Irmak arasındaki gerilim yükselerek devam eder. Yasemin ve Irmak'ın ise yeni bir gündemi vardır: telefon nerede? Bu problemi Atlas ile paylaşamayan Irmak, Yasemin'le birlikte telefonun izini sürmeye başlar. Okul ise Asuman'ın yaptığı hırsızlıkla çalkalanmaya başlamıştır. Atlas her ne kadar duruma müdahil olmaya çalışsa da kayıp telefon çoktan Asuman'ın üzerine kalmıştır.

Telefonun kaybolduğu ve Asuman'ın çalma ihtimaline karşı haber alan Bekir de soluğu Hikmet'in evinde alır. Hikmet, kızıyla ilgili bu önemli bilgiyi Bekir'den öğrenir. İçerisinde önemli bir video barındıran telefon, tehlikeli sayılabilecek bir kişinin eline geçer. Bu kişi ise telefonu başka birisine postalar. Irmak, telefonun gittiği kişiyi öğrenince şok olur.