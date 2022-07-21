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Duy Beni 3. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 3. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisinde heyecan dorukta. Duy Beni 21 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek.. Duy Beni 3. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri ve Duy Beni dizisinin 3. ve son bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 14:30
Duy Beni 3. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 3. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Duy Beni dizisi 3. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Duy Beni 3. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri...

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DUY BENİ 3. BÖLÜM KONUSU

Yaşadıkları zorbalık Ekim ve Bekir'i alt üst etse de Ekim tekrar ayağa kalkıp kötülerle savaşmaya kararlıdır. Bu sırada onlara uzanan yardım eli herkesi şaşırtır. Kanat kafaları karıştırırken öğretmen Selim'in okulda yaşananlarla alakalı şüpheleri giderek artmaktadır.

Melisa'nın elinde tuttuğu Ekim'in görüntülerine ise sürpriz bir isim ulaşır.Bu hamle okuldaki tüm dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.Tüm olanları izleyen Kanat'la Ekim'in arasında neler olduğunu merak eden biri daha vardır. Aziz…

Ekim, Gerçek Koleji'ndeki zorbalarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan en yakın arkadaşı Leyla'yla arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Leyla'nın öfkesi, ardından sosyal medyada yaptığı bir hamle dikkatleri tekrar kazaya çeker.

Sırlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken . Ekim'in okuldakileri daha yakından tanımak amacıyla gittiği partide hiç beklemedik bir olay olur. Ekim bu kez zorbalığa kesinlikle dur diyecektir.

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