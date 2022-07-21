📺 İçimizdeki Ateş 5. Bölüm İZLE - ATV İçimizdeki Ateş yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

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atv ekranlarından yayınlanan İçimizdeki Ateş dizisi, 5. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin 21 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelen 5. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte İçimizdeki Ateş 5. bölüm bilgileri...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 5. BÖLÜM KONUSU

TT Holding davasını kazanmanın şerefine hukuk bürosunun bahçesinde tertiplenen küçük partide, Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli mesaj neşeli havayı darmadağın eder.

Doğan Yener, Savcı Koray'dan Erkan Tüzün'ün ölüm raporunun geldiğini ve rapora göre adamın öldürülmüş olduğunu öğrenir. Ayrıca evinde yapılan aramalarda bir alyans ve hediye paketinde çocuk oyuncakları bulunduğunu da öğrenir. Doğan Yener'in şüpheleri onaylanmıştır. Erkan Tüzün'ün katilleri İpek'in katilleridir.

Doğan Yener stajyerlerine bir dava dosyası verir ve hepsini bu dava ile test eder. Testin sonunda iyi olan kazanacak ve bir sonraki davada Doğan Yener'le çalışma fırsatını yakalayacaktır. Bu dava ile ilgili çalışmada herkes kendinden bazı duyguları da masaya bırakır. Kimi çok duygusal, kimi hırslı davranan stajyerlerden hangisi kazanan olacaktır?

İpek'in ve Erkan Tüzün'ün ölümlerinin arkasındaki sır perdesi bu bölümde aralanıyor ve gerçekler gün gibi ortaya dökülüyor…

İçimizdeki Ateş dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz

Oyuncular: Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)

İçimizdeki Ateş dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

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