Haberler Dizi Haberleri 📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 14. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 14. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 14. bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Kara Tahta 13. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 14. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 14. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 02:00
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 14. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan doruktaydı. Kara Tahta 20 Temmuz Çarşamba günü ekranlara geldi. Kara Tahta 14. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 14. İZLE

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 14. İZLE

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bekir'in varlığı Irmak ve Atlas arasında gerilime sebep olur. Yasemin içine düştüğü felaketten kurtulmak için Bekir'in yardımını kabul etse de çok gergindir. Yasemin'deki bu tuhaf ruh halini fark eden Irmak ve Münevver endişe ederler.

Irmak, Yasemin'in sık sık Bekir'le konuştuğunu fark eder ve soluğu Bekir'in yanında alır. Atlas ve Irmak'ın ilişkisini düzeltmek için aileler araya girer. Atlas Irmak'tan özür diler ve Bekir mevzusunu bir daha açmamak üzere birbirlerine söz verirler. Ne var ki Yasemin'in derdini öğrenmeye çalışan Irmak, bu problemi Atlas'la paylaşmaz. Atlas, Irmak'ı takip eder ve karşılaştığı manzara karşısında hayretler içinde kalır.

DİĞER
Aşk-ı Memnu'nun efsane ikilisi Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra yeniden bir arada! İşte ilk kare...
Son dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler listesi
F.Bahçe istemişti G.Saray devreye girdi!
Jorge Jesus: Bugün tek eksiğimiz...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Seversin SON BÖLÜM İZLE
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE
Son dakika: Düzce'de korkutan deprem!
İşte DSİ personel alımı başvuru ekranı!
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! Portekiz basınından F.Bahçe yorumu! 01:14
Leo Dubois İstanbul'a geldi! Leo Dubois İstanbul'a geldi! 00:22
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi 23:36
Lucescu F.Bahçe maçı sonrası konuştu! Lucescu F.Bahçe maçı sonrası konuştu! 23:26
Arao: Kazanalım isterdim ama olmadı Arao: Kazanalım isterdim ama olmadı 23:20
King Kiev maçı sonrası konuştu King Kiev maçı sonrası konuştu 23:19
Daha Eski
Kanarya avantajlı skorla döndü! Kanarya avantajlı skorla döndü! 22:55
G.Saray bir transferi daha duyurdu! G.Saray bir transferi daha duyurdu! 20:48
Haris Seferovic Ay Yıldız dövmesinin anlamını açıkladı! Haris Seferovic Ay Yıldız dövmesinin anlamını açıkladı! 19:50
Başakşehir Maccabi Netanya maçına hazır Başakşehir Maccabi Netanya maçına hazır 19:41
Seferovic'ten ilk sözler! "Gururluyum" Seferovic'ten ilk sözler! "Gururluyum" 19:25
Seferovic resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları... Seferovic resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları... 19:10