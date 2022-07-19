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📺 Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE - Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 4. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Balkan Ninnisi 4. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Merakla beklenen 4. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Balkan Ninnisi 4. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 4. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:09 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 00:17
📺 Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE - Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan doruktaydı. Balkan Ninnisi 19 Temmuz Salı günü ekranlara geldi. Balkan Ninnisi 4. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM KONUSU

Ertan evde yaşanılan aile krizinden sonra, Jovanka'ya bilekliği geri veririr. Jovanka, Ertan'ın bu sert tutumuna anlam veremez. Çaresiz kalan Ertan, ailesini tekrar bir araya toplamak ve Makedon aileyi konaktan göndermek için dayısı Süleyman ile işbirliği yapar. Ertan'ın radyo programında Süleyman'ın sesini duyan Neriman, konuşmalardan etkilenip konağa geri dönecek mi?

Telaşlı Bayram hazırlığı…

Tüm bu tatsız olaylar içinde konakta Kurban Bayramı telaşı başlar, bayram temizliği, baklava, börek hazırlıkları yapılır. Konaktaki en büyük endişe, bayram kutlamak için gelecek olan misafirlerin konakta Makedon ailesini görmeleridir. Bunun için bir anlaşma yapılır ve bayram bitene kadar Makedon aile konaktaki odadan çıkmayacağına, misafirlere görünmeyeceğine dair söz verir. Konaktan gitmek için tek yol… Konaktan gitmek için çare arayan Jovanka, Ertan'la konuşur. Tek çarenin dizi işini kabul etmek olduğunu, dizide oynarsa para kazanacağını ve ailesini alıp konaktan götüreceğini söyler. Ailesinden korktuğu için dizide oynamayı istemeyen Ertan ise, yapımcıya gidip kendisinin oynayamayacağını, Jovanka'nın ise bu işe ihtiyacı olduğunu söyler. Jovanka'nın ve Ertan'ın uyumundan memnun olan yapımcıyı ikna etmek zordur. Yapımcı, Jovanka'ya partner olarak renkli gözlü bir Balkan genci bulunduğu takdirde teklifi değerlendirebileceğini söyler. Jovanka ve Ertan, Arif'in yardımıyla oyuncu aramaya başlarlar. Bu arada yollarının Pavel ile kesişmesi tüm dengeleri alt üst eder.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 4. BÖLÜM İZLE

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