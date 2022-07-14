Duy Beni 2. BÖLÜM İZLE - Duy Beni İZLE 2. bölüm (STAR TV)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşacak Duy Beni dizisi 2. bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciler, Duy Beni 2. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Duy Beni son bölüm bilgileri...

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DUY BENİ 2. BÖLÜM KONUSU

Maskeyi Kanat'ın dolabında bulan Ekim, Selçuk'a Leyla'ya çarpanın Kanat olduğunu söyleyerek ondan yardım ister. Selçuk'un Kanat'ı sorgulaması hem Aziz'i, babası Rıza ile karşı karşıya getirir hem de aile içi var olan gerginliği iyice tırmandırır.

Kanat Ekim'in gerçeği ortaya çıkarma girişimlerini engellemek için ona Bekir üzerinden gözdağı verir. Ayşe için de işler iyi gitmez. Babasının verdiği ceza durumu daha da kötüleştirir. Melisa ve Ekim arasındaki gerginlik de giderek artmaktadır.

Kanat'ın bir şekilde Ekim'e yakınlaşması ihtimaline çıldıran Melisa Ekim'i bertaraf etmek adına türlü hamleler atar. Ekim diğer taraftan kendisini Kanat ile ilgili itham edecek çok çirkin bir oyuna maruz kalır.Okuldakiler bu suçundan ötürü Ekim ile Bekir'e çok ağır bir ceza vermeye karar verir.

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