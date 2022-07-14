Haberler Dizi Haberleri 📺 İçimizdeki Ateş 4. Bölüm İZLE - ATV İçimizdeki Ateş yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 İçimizdeki Ateş 4. Bölüm İZLE - ATV İçimizdeki Ateş yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş, 14 Perşembe akşamı 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 4. bölüm fragmanını izleyenler, "İçimizdeki Ateş 4. full canlı izle", "İçimizdeki Ateş 4. bölüm tek parça izle" ve "atv İçimizdeki Ateş yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte İçimizdeki Ateş 4. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:30
📺 İçimizdeki Ateş 4. Bölüm İZLE - ATV İçimizdeki Ateş yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

İçimizdeki Ateş dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

İçimizdeki Ateş dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından yayınlanan İçimizdeki Ateş dizisi, 4. bölümüyle izleyicilerle bulışacak. Dizinin 14 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek 4. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte İçimizdeki Ateş 4. bölüm bilgileri...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 4. BÖLÜM KONUSU

Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…

İçimizdeki Ateş dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

İçimizdeki Ateş dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz

Oyuncular: Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)

İçimizdeki Ateş dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

İçimizdeki Ateş dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Son dakika: Düğün arifesinde kötü haber! Oyuncu Demet Özdemir sosyal medyadan duyurdu! Düğün iptal mi olacak?
Adana'da fuhuş tuzağı! Gittiğine pişman ettiler
F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori...
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedelsiz gelebilir
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Duy Beni 2. BÖLÜM İZLE
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE
DOLAR NE KADAR OLDU?
ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN (ATAMA) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Serdar Saatçı.... Beşiktaş'ta 4 ayrılık! Serdar Saatçı.... 12:16
F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori... F.Bahçe'nin forvet adayları belli oldu! Favori... 12:04
Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzalıyor | CANLI Mesut Özil Başakşehir'le sözleşme imzalıyor | CANLI 11:53
Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? Türkiye - Tayland maçı saat kaçta? 11:28
F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedelsiz gelebilir F.Bahçe'ye sürpriz öneri! Bedelsiz gelebilir 11:04
Trabzonspor'dan Halil için teklif! Babası... Trabzonspor'dan Halil için teklif! Babası... 11:01
Daha Eski
Antalyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Antalyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:43
Galatasaray Sigma Olomouc maçı saat kaçta? Galatasaray Sigma Olomouc maçı saat kaçta? 09:50
Morutan'ın transferi için geliyorlar! O kulüp... Morutan'ın transferi için geliyorlar! O kulüp... 09:48
Ronaldo'ya servet önerdiler! 250 milyon euro... Ronaldo'ya servet önerdiler! 250 milyon euro... 09:38
Fırtına sahaya iniyor! Maçlar A Spor'da... Fırtına sahaya iniyor! Maçlar A Spor'da... 09:33
O isim Oliveira için konuştu! "Pirlo'yu anımsatıyor" O isim Oliveira için konuştu! "Pirlo'yu anımsatıyor" 09:16