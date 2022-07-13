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📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 13. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 13. bölümü ile izleyicileriyle buluştu Kara Tahta 12. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 13. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 13. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 00:08
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - Kara Tahta 13. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan doruktaydı. Kara Tahta 13 Temmuz Çarşamba günü ekranlara geldi. Kara Tahta 13. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 13. BÖLÜM İZLE

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 13. BÖLÜM İZLE

KARA TAHTA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bekir'in varlığı Irmak ve Atlas arasında gerilime sebep olur. Yasemin içine düştüğü felaketten kurtulmak için Bekir'in yardımını kabul etse de çok gergindir. Yasemin'deki bu tuhaf ruh halini fark eden Irmak ve Münevver endişe ederler. Irmak, Yasemin'in sık sık Bekir'le konuştuğunu fark eder ve soluğu Bekir'in yanında alır. Atlas ve Irmak'ın ilişkisini düzeltmek için aileler araya girer. Atlas Irmak'tan özür diler ve Bekir mevzusunu bir daha açmamak üzere birbirlerine söz verirler. Ne var ki Yasemin'in derdini öğrenmeye çalışan Irmak, bu problemi Atlas'la paylaşmaz. Atlas, Irmak'ı takip eder ve karşılaştığı manzara karşısında hayretler içinde kalır.

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