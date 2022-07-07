📺İçimizdeki Ateş SON BÖLÜM İZLE - İçimizdeki Ateş 3. bölüm izle | atv İçimizdeki Ateş izle (İçimizdeki Ateş TEK PARÇA İZLE)

atv ekranlarının yeni dizisi İçimizdeki Ateş, 3. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İçimizdeki Ateş'i merak eden izleyiciler, dizinin 7 Temmuz günü ekranlara gelen 3. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte İçimizdeki Ateş'in 3. bölüm bilgileri...

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İÇİMİZDEKİ ATEŞ 3. BÖLÜM KONUSU

Ege'nin müthiş planıyla kavga anının videosunu Doğan Yener'e gönderen kişinin kim olduğu ortaya çıkar. Ege stajlarını yakacak videoyu Doğan Yener'den gizlemeye çalışır.

Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürerken başları fena halde belaya girer. Hale, Tahsin'i bir kadınla görür ve hiç zaman kaybetmeden annesine gördüklerini anlatır. Nuran, Tahsin'i takip eder ve onun karanlık yüzünü ortaya çıkaracak bir ipucu yakalar. Diğer yanda Mert ve Bahar, Doğan Yener'den gizli olarak onun davasına yardımcı olabilmek için iz sürer ancak başları fena halde belaya girer.

Doğan ve Tülin'in kızları İpek'in ölümüne sebep olan gerçek katil ortaya çıkacak mıdır? Hale, annesini terk edebilecek mi? Nuran kızını kaybetmemek için Tahsin'den vazgeçebilecek mi? Bahar, Mert'e evlerinin ipotek olduğunu söyleyecek mi? Bu durum ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecek?

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👉İÇİMİZDEKİ ATEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉İÇİMİZDEKİ ATEŞ 3. BÖLÜM İZLE

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