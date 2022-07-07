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📺Duy Beni İLK BÖLÜM İZLE - Duy Beni 1. bölüm izle | Duy Beni izle (Duy Beni TEK PARÇA İZLE)

Star ekranlarının yeni dizisi Duy Beni, ilk bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 1. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Duy Beni 1. bölüm full izle, Duy Beni izle, Duy Beni 1. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Duy Beni'nin 7 Temmuz Perşembe günü yayınlanan 1. bölümünde neler yaşandı? Duy Beni dizisinin ilk bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 00:30 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 00:39
📺Duy Beni İLK BÖLÜM İZLE - Duy Beni 1. bölüm izle | Duy Beni izle (Duy Beni TEK PARÇA İZLE)

Star ekranlarının yeni dizisi Duy Beni, 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Duy Beni'yi merak eden izleyiciler, dizinin 7 Temmuz günü ekranlara gelen 1. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Duy Beni'nin 1. bölüm bilgileri...

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DUY BENİ 1. BÖLÜM KONUSU

İstanbul'un orta halli mahallerinden birinde sıradan bir hayat yaşayan lise öğrencisi Ekim'in hayatı, gözünün önünde gerçekleşen trajik bir trafik kazasıyla alt üst olur. Ekim'in kazaya dair hatırladığı tek şey şoförün yüzündeki maske ve yerde kanlar içinde yatan arkadaşı Leyla'dır.

Leyla'ya çarpıp kaçan araba, mahalleye de çok yakın bir kampüsü olan Gerçek Koleji'nde saklandığını öğrenen mahalleli isyan çıkarır. Araba bu zengin ve ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının okuduğu okulda adeta sırra kadem basar.

Mahalleli adalet isterken okul yönetimi mahalleden başarılı üç gence vereceği bursla tepkileri yumuşatmaya çalışır. Bir süre sonra da olay kapanır. Ancak Ekim'in en yakın arkadaşını yatağa mahkum edenlerin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Emin olduğu tek şey vardır. Suçlu, okuldaki zengin ve şımarık çocuklardan biridir.

"Cennet görünümlü bir cehenneme benzeyen" Gerçek Koleji sadece bu sırrı barındırmaz. Demir kapısının ve yüksek duvarlarının arkasında çok daha tehlikeli bir gerçeği saklamaktadır. Zorbalık!

Bir grup öğrencinin liderlik ettiği şiddet, Ekim ve okula giren diğer iki fakir genci adeta hayatla yüzleştirir. Ekim, bir yandan bu karanlık sır perdesini aralamak ve adaleti sağlamak için uğraşırken, duyguları kafasını karıştıracak ve yüreğini alt üst edecektir. Gençlik rüzgarı öyle sert ve öyle şiddetli esecektir ki Gerçek Koleji'nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır…

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