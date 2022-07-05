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📺 Balkan Ninnisi 3. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 3. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Balkan Ninnisi dizisi, 3. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Balkan Ninnisi 3. bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. Merakla beklenen ilk bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Balkan Ninnisi 3. bölüm full izle, TRT 1 Balkan Ninnisi izle, TRT 1 canlı yayın izle, Balkan Ninnisi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Balkan Ninnisi dizisinin 3. bölümü izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 09:34
📺 Balkan Ninnisi 3. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 3. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 5 Temmuz Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 3. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 3. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 3. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 3. BÖLÜM KONUSU

Elena, her şeyini kaybetmiştir. Fakat Daniel'in doğum günü için aldığı hediye, aileye başlarını sokacakları yeni bir adresi göstermektedir. Elena, ailesiyle beraber Süleymanların konağına gelir. İki aileyi birbirine bağlayan tapu, gerçek çıkacak mıdır? Bahçede iki aile tartışırken, Jovanka ve Ertan beraber konağa gelirler. İki aile de şok olmuştur. Ertan ve Jovanka'nın konağa beraber gelmesi, üstüne Makedon ailenin konakta yaşayacak olması Süleyman ve Neriman'ı çıldırtır.

Süleyman'ın planına karşı neriman hamlesi…

Süleyman'ın itibarı söz konusudur. Eğer Makedonların konağına geldiği duyulursa Süleyman için felaket olacaktır. Süleyman, öncelikle komşuların bir Türk konağında Makedonların geldiğini öğrenmemesi için plan yapar. Fakat bu plan, Neriman tarafından kabul edilmeyecek, o bu planı bozmak için çaba gösterecektir.

Evde büyük hesaplaşma...

Öte yandan Elena ve Daniel, kızlarının kaçırılma korkusundan ötürü konaktan çıkmamaya karar verirler. Fakat Süleyman'ın da onları konakta tutmaya çalıştığını anlayınca, bunun karşılığında zorlayıcı isteklerde bulunurlar. Elena'yı batıran, Jovanka'yı kaçıran Pavel'in yolu Ertan ile kesişir. Ertan ve Jovanka ise ailelerinin kızdığı afiş meselesini çözmeleri için görevlendirilir. Fakat Ertan'ın planı farklıdır. Konakta sıkılan Jovanka, Üsküp'ün en güzel yerlerinden biri olan Matka Kanyonu'na gitmek ister. İkili beraber Matka'ya giderken Ertan ve Jovanka'nın arasındaki ilişkiyi merak eden Gülbahar da ikilinin peşine düşer. Gülbahar'ın, gördüklerini Neriman'a anlatmasıyla konakta büyük bir kriz patlar. Neriman'ın evi terk eden büyük oğlu Zafer'le ilgili travması canlanır. Evde büyük bir hesaplaşma olur. Ertan ve Jovanka'nın arasındaki ilişki büyük bir krize dönüşür. Ertan hiç istemese de Jovanka'yla arasındaki ilişkiyi zora sokacak şeyler söyler

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 3. BÖLÜM İZLE

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