📺 Sevmek Zamanı 3. Bölüm İZLE - ATV Sevmek Zamanı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Sevmek Zamanı dizisi, 3. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin 4 Temmuz Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 3. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Sevmek Zamanı 3. bölüm bilgileri... SEVMEK ZAMANI 3. BÖLÜM KONUSU NE?

Leyla'nın oyunu sonucu gerçeklerle yüzleşen Firuze, hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar. Sırrının ortaya çıktığından bihaber olan Kağan, Firuze'ye bir sürpriz hazırlar. Yaşadığı şaşkınlığı ve üzüntüyü bir türlü üzerinden atamayan Firuze'nin tek motivasyonu burs sınavını kazanıp Londra'ya gitmektir. Bu sırada Mehmet, kaderini tamamen değiştirecek bir tercih yapar. Taner ise Kağan ve Zeynep'i alt edecek planını uygulamaya koyar. Ömer'in de yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Çiğdem, kendisini bekleyen trajediden habersizdir. Firuze'nin evli bir adamla olduğunu öğrenen Feryat büyük tepki gösterir. Bunun üzerine Firuze, Kağan ile buluştuğunda gerçeği bildiğini açıklar. Bundan sonra hiçbir şey Firuze ve Kağan için kolay olmayacaktır.

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Yönetmen: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Genel Hikaye: Yıldız Hülya Bilban - Ömer Aydın

Senaryo: Nalan Merter Savaş

Oyuncular: İlhan Şen (Kağan), Deniz Işın (Firuze), Toprak Can Adıgüzel (Feryat), Serenay Aktaş (Leyla), Çağdaş Onur Öztürk (Taner), Nimet İyigün (Zeynep), Onur Gözeten (Ömer), Beran Soysal (Mehmet), Muttalip Müjdeci (Muhsin), Derya Pınar Ak (Çiğdem), Ozan Yiğit (Serdar), Zeynep Oymak (Bahar)

Sevmek Zamanı dizisi 3. bölüm izlemek için tıklayın

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