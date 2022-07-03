Haberler Dizi Haberleri 📺Gül Masalı 3. BÖLÜM İZLE | Gül Masalı SON BÖLÜM İZLE Gül Masalı TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

📺Gül Masalı 3. BÖLÜM İZLE | Gül Masalı SON BÖLÜM İZLE Gül Masalı TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Gül Masalı dizisi, 3. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Gül Masalı 2. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Gül Masalı 3. bölüm full izle, atv Bir Gül Masalı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Gül Masalı dizisinin 3. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 01:00
📺Gül Masalı 3. BÖLÜM İZLE | Gül Masalı SON BÖLÜM İZLE Gül Masalı TEK PARÇA FULL HD İZLE - ATV CANLI İZLE

Yaz sezonuyla birlikte atv ekranlarının sevilen dizilerinden biri haline gelen Gül Masalı, 3 Temmuz Pazar akşamı izleyicilerle buluştu. Gül Masalı'nı internet üzerinden ya da televizyon ekranlarından takip etmek isteyen diziseverler için Gül Masalı yeni bölüm canlı izleme sayfası ve yeni bölüm detayları haberimizde...

GÜL MASALI DİZİSİ 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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GÜL MASALI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Annesinden kalan evle ilgili Toprak'ın planlarını öğrenen Gonca, onun eve sahip olmak için kendisine yakın davrandığını düşünür. Sonrasında Toprak'ı Ece'yle birlikte görünce de Isparta'da kalıp, yeni bir gelecek kurmaya dair tüm inancını kaybeder.

Toprak, yanlış anlaşılmayı düzeltip Gonca'ya asıl niyetini gösterebilmek için, miras kalan evde büyük bir değişim başlatır.
Tahir, Gonca gerçek babasını öğrenmeden önce, kızıyla birlikte İstanbul'a doğru yola çıkmanın mutluluğunu yaşarken, onlara yetişen Toprak'ın kararlı tavrı Gonca'yı yoldan geri çevirir.

Ev ve araziler için Atabeyler'den aldığı teklifler ve annesinin geçmişiyle ilgili duyduğu imalar kafasını allak bullak etmişken, eve ait eşyaların saklı durduğu depoda bulduğu şeyler, Gonca'yı kendisiyle ilgili gerçeklerden bile şüphe eder hale getirir. Gonca'nın gidişiyle, geçmişin sırlarından kurtulduklarını düşünen Halil ve Canan, o gece Gonca'nın konağa gelişiyle büyük bir şok yaşarlar. Gülümser'in kızı, şüphelerinden kurtulmaya kararlıdır.

GÜL MASALI DİZİSİ 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜL MASALI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

GÜL MASALI DİZİSİ 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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