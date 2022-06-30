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📺 İçimizdeki Ateş 2. Bölüm İZLE - ATV İçimizdeki Ateş yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş, 30 Haziran akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 2. bölümünü izlemek isteyenler, "İçimizdeki Ateş 2. bölüm full canlı izle", "İçimizdeki Ateş 2. bölüm tek parça izle" ve "atv İçimizdeki Ateş yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte İçimizdeki Ateş 2. yeni bölüm izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 01:00
📺 İçimizdeki Ateş 2. Bölüm İZLE - ATV İçimizdeki Ateş yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan İçimizdeki Ateş dizisi, 2. bölümüyle nefes kesti. Dizinin 30 Haziran Perşembe günü ekranlara gelen 2. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte İçimizdeki Ateş 2. bölüm bilgileri...

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İÇİMİZDEKİ ATEŞ 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İÇİMİZDEKİ ATEŞ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 2. BÖLÜM KONUSU

Mert, stajının ilk günü Ceyhun yüzünden başını öyle bir belaya sokmuştur ki kendiyle birlikte arkadaşlarını da tehlikeye atmıştır.

Ceyhun kendini kardeşi Mert için feda edecek mi?

Banu, ablası Bahar'dan gizlediği kişinin kim olduğunu açıklayacak mı?

Ege oteldeki ayrıcalıklarını koruyabilecek mi?

Doğan Yener'i çileden çıkaran olayın perde arkasındaki hain kim? Hale Yener & Tan hukuk bürosundan ayrılacak mı?

Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir. Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava, genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz

Oyuncular: Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)

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