Haberler Dizi Haberleri 📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 11. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 11. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 11. bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kara Tahta 10. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 11. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 11. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 12:30
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 11. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 29 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 11. TRT 1 CANLI İZLE

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 11. TRT 1 CANLI İZLE

KARA TAHTA 11. BÖLÜM KONUSU

Aylin'in ortadan kaybolması Atlas ve Irmak arasında problem yaratır. Irmak bu konuda kendini suçlamadan duramaz. Tüm şehir Aylin'i bulmak için seferber olur ancak bir kişi Aylin'i bulup getirir. Bu kişi Bekir'dir. Atlas Bekir'in bu olayda iyi niyetli olmadığını düşündüğü için sadece Irmak'la değil Arif'le de gerginlik yaşar. Hikmet'in beklenmeyen misafiri Asu ise tüm dengeleri alt üst edeceğe benzer. Değişen dengelerden en çok kimin nasibini alacağı ise merak konusudur. Irmak'ın Bekir'in artık değiştiğine inanması Atlas'ı derinden üzerken Yasemin büyük bir kumpasın içine düşmüştür.

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