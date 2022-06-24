Haberler Dizi Haberleri 📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 12. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 12. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi, 12. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kasaba Doktoru 11. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kasaba Doktoru 12. bölüm full izle, TRT 1 Kasaba Doktoru izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kasaba Doktoru yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kasaba Doktoru dizisinin 12. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:00 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2022 Cuma 11:00
📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 12. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 24 Haziran Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 12. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 12 BÖLÜM İZLE

Kasaba Doktoru 12. BÖLÜM KONUSU

Test sonuçları gelince acil servisin karantinaya alınmasına neden olan hastalığın MERS olmadığı ortaya çıkar. Tüm ekip rahat bir nefes almışken başka bir sorun ortaya çıkar, Erol Bey ileri derecede akciğer kanseridir. Bu durum Yalçın'ın ekmeğine yağ sürerken onunla Hakan'dan gizli iş birliği yapan Arzu'yu zor durumda bırakır. Erol Bey ameliyatı olmak istemektedir fakat Hakan etik değerleri ile hastasının talebi arasında kalır. Uluçınar'ın geleceği için zorlu bir karar vermek zorundadır. Leyla, Mediha'nın tedavisi ile ilgili sırları öğrendikçe bildiklerinin altında ezilmeye başlar. Bu durum onun Ömer'e soğuk davranmasına sebep olurken Ayperi'nin atağı onu kıskandırır. Hakan kararını vermeden önce bir süre ortadan kaybolur. Bu sırada tüm sorumluluğu Ömer almak zorunda kalır. Hakan geri dönecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 12 BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 12 BÖLÜM İZLE

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