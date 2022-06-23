📺İçimizdeki Ateş İLK BÖLÜM İZLE - İçimizdeki Ateş 1. bölüm izle | İçimizdeki Ateş izle (İçimizdeki Ateş TEK PARÇA İZLE)

atv ekranlarının yeni dizisi İçimizdeki Ateş, 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. İçimizdeki Ateş'i merak eden izleyiciler, dizinin 23 Haziran günü ekranlara gelen ilk bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte İçimizdeki Ateş'in 1. bölüm bilgileri...

👉İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM İZLE

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İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM KONUSU

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır. Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?

👉İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE