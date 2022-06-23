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📺 İçimizdeki Ateş 1. Bölüm İZLE - ATV İçimizdeki Ateş yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş, 23 Haizran akşamı 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk bölüm fragmanını izleyenler, "İçimizdeki Ateş 1. full canlı izle", "İçimizdeki Ateş ilk bölüm tek parça izle" ve "atv İçimizdeki Ateş yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte İçimizdeki Ateş 1. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 14:01
📺 İçimizdeki Ateş 1. Bölüm İZLE - ATV İçimizdeki Ateş yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

İçimizdeki Ateş dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

İçimizdeki Ateş dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan İçimizdeki Ateş dizisi, 1. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin 19 Haziran Pazar günü ekranlara gelecek olan 1. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte İçimizdeki Ateş 1. bölüm bilgileri...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ 1. BÖLÜM KONUSU

Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır. Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir. En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?

İçimizdeki Ateş dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Murat Onbul

Senaryo: Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz

Oyuncular: Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Bilgesu Kural (Banu Sayın)

İçimizdeki Ateş dizisi 1. bölüm izlemek için tıklayın

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