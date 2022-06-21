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📺 Gül Masalı 2. Bölüm İZLE - ATV Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin sevilen dizisi Gül Masalı, 26 Haizran akşamı 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 2. bölüm fragmanını izleyenler, "Gül Masalı 2. full canlı izle", "Gül Masalı 2. bölüm tek parça izle" ve "atv Gül Masalı yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Gül Masalı 2. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 11:09 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 12:00
📺 Gül Masalı 2. Bölüm İZLE - ATV Gül Masalı yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

Gül Masalı dizisi 2. bölüm izlemek için tıklayın

Gül Masalı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Gül Masalı dizisi, 2. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Dizinin 26 Haziran Pazar günü ekranlara gelecek olan 2. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gül Masalı 2. bölüm bilgileri...

GÜL MASALI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÜL MASALI 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu… Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır. Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir. Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için.

Gül Masalı dizisi 2. bölüm izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Sadullah Şentürk

Senaryo: Aybars Bora Kahyaoğlu

Oyuncular: Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu

Gül Masalı dizisi 2. bölüm izlemek için tıklayın

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