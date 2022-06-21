📺 Balkan Ninnisi İLK BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 1. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi 21 Haziran Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 1. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 1. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 1. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi 1. BÖLÜM KONUSU

Balkan Ninnisi, Üsküp'te farklı milletlerden olan iki gencin sevdaları uğruna verdikleri mücadelenin hikayesini konu alıyor. Dizi, önceden hayatları kesişen ve tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirlerini çok seven iki gencin yaşamlarından kesitleri konu alıyor.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 1. BÖLÜM İZLE