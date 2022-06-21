📺 Balkan Ninnisi İLK BÖLÜM İZLE - Balkan Ninnisi 1. bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan doruktaydı. Balkan Ninnisi 21 Haziran Salı günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 1. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.
Balkan Ninnisi 1. BÖLÜM KONUSU
Balkan Ninnisi, Üsküp'te farklı milletlerden olan iki gencin sevdaları uğruna verdikleri mücadelenin hikayesini konu alıyor. Dizi, önceden hayatları kesişen ve tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirlerini çok seven iki gencin yaşamlarından kesitleri konu alıyor.