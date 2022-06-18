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İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | İçimizdeki Ateş dizisinin oyuncuları kim? İçimizdeki Ateş ne zaman başlayacak?

atv ekranlarının yeni dizisi 'İçimizdeki Ateş' yayınlanan tanıtımının ardından dikkatleri üzerine çekti ve diziseverlerin radarına girdi. Yaza damgasını vuracak dizinin detayları araştırılmaya başladı. Peki, İçimizdeki Ateş dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi gün yayınlanacak? İşte 'İçimizdeki Ateş' dizisinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihine dair merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:05
İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | İçimizdeki Ateş dizisinin oyuncuları kim? İçimizdeki Ateş ne zaman başlayacak?

ATV EKRANLARININ YENİ DİZİSİ İÇİMİZDEKİ ATEŞ | Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmayı planlayan ve yayınlanan tanıtımıyla izleyicilerin dikkatini çeken 'İçimizdeki Ateş' dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Fabrika Yapım bünyesinde yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylar haberimizde...

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alan dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.

İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alan 'İçimizdeki Ateş'in avukat adayları Hale Vural (İpek Filiz Yazıcı), Ege Şahin (Atakan Hoşgören), Bahar Sayın (Gizem Arıkan) ve Mert Karaman (Demirhan Demircioğlu) kendilerini önce adalet savaşçısı Avukat Doğan Yener'e (Burak Sevinç) kanıtlamak zorunda kalacak.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

İçimizdeki Ateş dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

  • İpek Filiz Yazıcı
  • Atakan Hoşgören
  • Gizem Arıkan
  • Demirhan Demircioğlu
  • Burak Sevinç

İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

İçimizdeki Ateş dizisinin genç oyuncu kadrosu dikkat çekti ve sosyal medyada gündeme geldi. Başarılı kadrosu ve konusuyla, İçimizdeki Ateş yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak ve dizinin yayın tarihi haberimizde yer alacak.

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