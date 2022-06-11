Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 56. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

📺Kardeşlerim 56. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 56. yeni bölümüyle bu sezon son kez izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim dizisi, 56. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 56. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 56. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 13:30
📺Kardeşlerim 56. BÖLÜM SEZON FİNALİ İZLE | Kardeşlerim son bölüm izle - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kardeşlerim dizisi, 56. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Kardeşlerim izleyicileri, dizisinin 11 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümü için ise geri sayım başladı. İşte Kardeşlerim'in 56. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Biz sadece kaybettiklerimizi özleriz, vazgeçtiklerimizi değil!"

Aybike'nin yaralanması herkesi tedirgin ederken, Şengül'ün de Asiyelere karşı iyice gözü dönmüştür. Orhan ve Gönül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken; Ataman Koleji'ndeki karne heyecanı, ayrılık hüznünü de beraberinde getirir. Akif ve Nebahat cephesinde, her şey beklenenin aksine gelişip ters yüz olurken, Sevgi Teyze'nin son hamlesi, Eren kardeşler için büyük bir şok olur.

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👉KARDEŞLERİM 56. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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