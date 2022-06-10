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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2022

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Survivor 2022, 130. yeni bölüm ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Adada 2. eleme adayı belli olmuştu. Üçüncü aday ise 130. yeni bölümde belli olacak. Arama motorlarında detayları merak edenler, Survivor eleme adayı, Survivor All Star 2022 yeni bölüm, Survivor 3. eleme adayı, Survivor son dokunulmazlık oyunu gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? 2022 Survivor 3. eleme adayı kim? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 12:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2022

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve 3. eleme adayı heyecanı yaşanacak. Survivor eleme adayı en çok merak edilen konular arasında yer alırken, dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı da merak ediliyor. Survivor'da ilk eleme adayı Ayşe olmuştu. 9 Haziran'da yayınlanan bölümde ise Batuhan 2. eleme adayı olarak açıklandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

2022 Survivor'da heyecan devam ediyor. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

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