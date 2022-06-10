SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 2022

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve 3. eleme adayı heyecanı yaşanacak. Survivor eleme adayı en çok merak edilen konular arasında yer alırken, dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı da merak ediliyor. Survivor'da ilk eleme adayı Ayşe olmuştu. 9 Haziran'da yayınlanan bölümde ise Batuhan 2. eleme adayı olarak açıklandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

2022 Survivor'da heyecan devam ediyor. 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.