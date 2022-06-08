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📺 Kara Tahta YENİ BÖLÜM İZLE | 8 Haziran Çarşamba Kara Tahta 9. bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 9. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kara Tahta 9. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 9. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 01:00
📺 Kara Tahta YENİ BÖLÜM İZLE | 8 Haziran Çarşamba Kara Tahta 9. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 8 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 9. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 9. TRT 1 İZLE

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 9. TRT 1 İZLE

KARA TAHTA 9. BÖLÜM KONUSU

Atlas, Bekir'in İskender'i kullanarak yaptığı planın ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Bekir'in planını bozacak olan kişi ise en yakınındaki isimlerden biridir. Bekir'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Münevver için ise dengeler değişmiştir. Irmak'ı nasıl bir tehlikenin içine attığını fark eden Münevver pişmanlık yaşar. Arif, Atlas'ın iyiliğini düşünerek aldığı yanlış kararın bedelini ödemek ister. Öğretmenlikten ayrılmaya karar veren Arif'i bu kararından vazgeçirmeye çalışanlar başarılı olacak mıdır? Irmak'ı istemeye giden Atlas'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin'in konuşması ise gecenin ve hayatlarının en büyük mutluluğu olur.

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