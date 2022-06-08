Haberler Dizi Haberleri 📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 9. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 9. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 9. bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Kara Tahta 8. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kara Tahta 9. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 9. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 16:00
📺 Kara Tahta SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kara Tahta 9. bölüm izle (Kara Tahta TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 8 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek. Kara Tahta 9. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 9. TRT 1 CANLI İZLE

📺KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

📺 KARA TAHTA 9. TRT 1 CANLI İZLE

KARA TAHTA 9. BÖLÜM KONUSU

Atlas, Bekir'in İskender'i kullanarak yaptığı planın ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Irmak, Atlas için çok kaygılıdır. Bekir'in planını bozacak olan kişi ise en yakınındaki isimlerden biridir. Bekir'in ne kadar tehlikeli olduğunu anlayan Münevver için ise dengeler değişmiştir. Irmak'ı nasıl bir tehlikenin içine attığını fark eden Münevver pişmanlık yaşar. Arif, Atlas'ın iyiliğini düşünerek aldığı yanlış kararın bedelini ödemek ister. Öğretmenlikten ayrılmaya karar veren Arif'i bu kararından vazgeçirmeye çalışanlar başarılı olacak mıdır? Irmak'ı istemeye giden Atlas'ı büyük bir sürpriz beklemektedir. Aylin'in konuşması ise gecenin ve hayatlarının en büyük mutluluğu olur.

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