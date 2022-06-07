📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 15. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 7 Haziran Salı günü ekranlara gelen 15. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜM KONUSU

Somer, canına kıyan Türkan'a son anda yetişmiştir. Her ne olursa olsun yanında kalmaya ve ayrılmamaya kararlıdır. Türkan'a her şeye rağmen inanmayı seçmiştir. Ancak Somer'in Türkan'a böylesine sahip çıkması Rüçhan'ı deliye döndürür. Somer'i kaybetmemek için ona karşı sessizliğini korusa da hem Türkan'ı hem de ailesinin itibarını yerle bir etmek için sinsice planlarını yapmaya başlar.

Nesrin ve Sadık Somer'in Türkan'a sahip çıkmasına sevinirken, Türkan ve Somer de hayatlarında yeni bir sayfa açmak için hazırlıklara başlarlar. Somer Nesrin'e söz verdiği gibi ayrı ev açmak için harekete geçer.

Türkan'a kurulan tuzağın Mine tarafından yapıldığını öğrenen Nihat, bunu Mine'ye karşı kullanmaya başlar. Mine bu konuda köşeye sıkışınca Nihat'tan kurtulmak için Rüçhan'dan yardım ister. Rüçhan Türkan'ın Ferit'le haberini Mine'nin tezgahladığını öğrenince Mine'den hesap sorar. Tartışma sırasında Mine ciddi bir kaza geçirir. Rüçhan, Fatih'le bir olup Kalender ailesine büyük bir yıkım yaşatır.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 15. BÖLÜM İZLE