Haberler Dizi Haberleri 📺Hakim 9. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim son bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Hakim 9. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim son bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Hakim, 9. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Hakim 9. bölüm full izle, Hakim izle, Hakim 9. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Hakim'in 6 Haziran Pazartesi günü yayınlanan 9. bölümünde neler yaşandı? Hakim dizisinin 9. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 01:30
📺Hakim 9. BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE | Hakim son bölüm izle - Hakim izle (Hakim TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarının yeni dizisi Hakim, 9. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Hakim dizisini bekleyen izleyiciler, 6 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen 9. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Hakim'in 9. bölüm bilgileri...

👉HAKİM TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉HAKİM 9. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

HAKİM 9. BÖLÜM KONUSU

Cevdet ve Ayşe'yi arka arkaya kaybeden Ömer, gücünü kaybetmiş durumda. O savaşmayı bırakırsa oğlu nasıl kurtulacak? Cevdet'in gizli kasasından çıkanlar ve son isteği Ömer'e yeni bir sürpriz olur. Aklı Ceren'de olan Ozan, Deniz'den ayrılmanın büyük risk olduğunu anlar. Ömer, yemin ettiği gibi adalete bağlı kalamayacağı, bir katili suçsuz bulması gerektiği, hayatının en zor mahkemesini yönetmeye başlar. Bu sırada Azem'in öğreneceği büyük sır ise Ömer'in kucağına bırakılmış bomba olacaktır.

👉HAKİM TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉HAKİM 9. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

HAKİM KONUSU

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

👉HAKİM TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉HAKİM 9. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

👉HAKİM TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

👉HAKİM 9. BÖLÜM İZLE

👉ATV CANLI İZLE

DİĞER
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bornozlu pozu ile sosyal medyayı salladı! Pınar Deniz duru güzelliğiyle mest etti!
Son dakika: Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var: Olay yerinden görüntüler
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"
Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
📺Kardeşlerim 55. BÖLÜM İZLE
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
SİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR? | Sivrisinek kaşıntısı nasıl geçer? Sinek ısırığı nasıl önlenir? Evde doğal yöntemlerle sinek ısırıklarına son!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! Cornelius'lu Danimarka deplasmanda galip! 01:13
Hırvatistan ile Fransa yenişemedi! Hırvatistan ile Fransa yenişemedi! 23:40
Ağaoğlu'dan transfer sözleri! Ahmetcan ve Uğurcan... Ağaoğlu'dan transfer sözleri! Ahmetcan ve Uğurcan... 22:27
Hırvatistan -  Fransa maçı CANLI Hırvatistan -  Fransa maçı CANLI 21:41
F.Bahçe'den TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi açıklaması F.Bahçe'den TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi açıklaması 21:24
Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." 21:15
Daha Eski
Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! 20:44
Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam... Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam... 20:24
Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! 20:20
Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı 19:50
Konyaspor'dan çifte imza! Konyaspor'dan çifte imza! 19:25
Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... 19:20