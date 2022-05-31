📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 14. BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 31 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 14. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM KONUSU

Mine'nin tuzağına düşen Türkan'ı çok zor günler beklemektedir. Rüçhan özellikle bu olayı büyük bir öfkeyle karşılar. Nesrin de Türkan'ın bu olayı üzerine oldukça sarsılır. Rüçhan'la büyük bir gerilim yaşarlar. Somer de Türkan'ın böyle bir haberde yer almasını öfkeyle karşılar. Ferit'le karşı karşıya gelir. Sadık ve Nesrin için de büyük bir sınavdır bu olay, her ne kadar Türkan'ın böyle bir şey yapmayacağını düşünseler de Türkan'ın sessizliği ve kabullenişi aralarında büyük gerilimlere neden olur.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM İZLE

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