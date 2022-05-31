📺Baba SON BÖLÜM İZLE - Baba 15. bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından izleyiciyle buluşan Baba dizisi, 15. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Baba izleyicileri, dizisinin 31 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 15. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Baba'nın 15. bölüm bilgileri...

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BABA 15. BÖLÜM KONUSU

Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu'yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif'le el ele verir. Yaşar'ın Kadircan'la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

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👉BABA 15. BÖLÜM İZLE