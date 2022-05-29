Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat 48. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat 48. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 48. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Teşkilat 47. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 48. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 48. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 01:30
📺Teşkilat 48. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan dorukta. Teşkilat 29 Mayıs Pazar günü ekranlara geldi. Teşkilat 48. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Teşkilat son bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 48. BÖLÜM KONUSU

Yıldırım'ın yakalanmasının ardından 'Şirket'in faaliyetlerine dair ele geçirilen belgeler sayesinde büyük operasyon için hazırlık başlar. Kayıplarının yasını tutan ekip üyeleri karışık duygular yaşarken, 'Şirket'i ortadan kaldırmaları halinde ailelerine kavuşacak olmanın heyecanını hisseder. Tüm yaşananların ardından Serdar, Zehra sayesinde uzun süre sonra geleceği umutla bakmaya cesaret etmiştir.

Çıkacakları bu büyük görev öncesinde Serdar ve Zehra hiç olmadığı kadar yakınlaşır. Yıldırım'dan elde edilen istihbaratla Şirket'e ulaşmak pek kolay olmaz. Oyun içinde oyun kurmak zorunda kalan ekip, ilk hedefini belirleyip operasyonu başlatır. Ekip üyeleri yeni bir hayata başlamak için büyük bir bedel ödemek zorunda olduklarından habersizdir.

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