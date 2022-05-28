Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 65. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Gönül Dağı 65. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 65. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Gönül Dağı 65. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Gönül Dağı 65. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Gönül Dağı dizisinin 65. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 00:30
📺Gönül Dağı 65. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı son bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 65. bölümüyle 28 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 65. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 65. BÖLÜM KONUSU

Asuman ve Ramazan'ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem'in hiç beklemediği anda Rıfat'ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat'ı nasıl etkileyecektir? Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı'ndaki hareketlenmenin artması Dilek'in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner'i nereye sürükleyecektir?

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👉GÖNÜL DAĞI 65. BÖLÜM İZLE

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