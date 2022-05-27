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Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 18. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt 18. yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. 27 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de ekranlara gelen Yalnız Kurt dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Dizinin sıkı takipçileri ise Yalnız Kurt 18. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle aramaları yapıyor. İşte Yalnız Kurt 18. yeni ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 11:00
Yalnız Kurt SON BÖLÜM İZLE 📺 | Yalnız Kurt 18. bölüm ATV izle (Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL İZLE)

Yalnız Kurt 18. yeni bölümde izleyenleri yine atv ekranlarına kilitledi. Yalnız Kurt izleyicileri, Yalnız Kurt 18. bölüm full izle, atv Yalnız Kurt izle, atv canlı yayın izle, Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle aramaları yapıyor. İşte yeni bölüme dair detaylar...

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YALNIZ KURT 18. BÖLÜM KONUSU NE?

Ahmet'in infazı için görevlendirilen Doğan, Ahmet'in karşısına çıkmıştır. Ahmet ise onun geleceğinden haberdar gibi onu beklemektedir. Ahmet ile yüz yüze gelen Doğan vicdanı ve kendisine verilen emir arasında sıkışıp kalmıştır. Zor bir karar onu beklemektedir.

Topal ise Çerkez'in evinde Enver ile Altay'ı bir arada görmüştür ve bu durumdan Halit'i haberdar eder. Halit infaz ettikleri bir Kadimçeri'nin evinde hem de bir emniyet mensubuyla birlikte ne işi olduğunun açıklamasını Altay'dan isteyecektir.

Kuzey Irak'ta ise ortalık iyice karışır. Nizam para peşinde, Dara ise Nizam'dan kurtulmanın derdindedir. Bu arada da Viking onları bir gölge gibi takip eder ve Nizam'ı almak için fırsat kollar.

Çerkez'in ve ailesinin haince katledilmesinden sonra Altay intikam hırsıyla dolar. Ama sakin olup adım adım hedefine ilerlemek zorundadır. Bu sebeple öncelikle halletmesi gereken bazı görevler vardır. Bu görevlerin başında Mira ile çıkacağı yolculuk gelmektedir.

Altay, Mira ile çıkacağı bu yolculukla ilgili bilmediği şey ise bu yolculukta Altay'ı bekleyen sürprizler olduğudur. Altay ve Mira yolculuklarının sonunda Topal ile karşılaşırlar. Bu karşılaşma Mira'yı oldukça tedirgin eder. Topal'ın Altay ve Mira'nın karşısına çıktığını öğrenen Halit'in ise Topal'a vereceği yeni bir görev vardır.

Vicdanı ve kendisine verilen emir arasında kalan Doğan ne yapacak? Ahmet'i öldürebilecek mi? Enver ile birlikte Çerkez'in evinde görünen Altay bu durumu Halit'e nasıl açıklayacak? Deşifre mi olacak, yoksa Halit'i ikna edebilecek mi? Kuzey Irak'ta Viking Nizam'ı ele geçirebilecek mi? Topal'a verilen yeni görev ne olacak? Mira ve Altay'ın çıkacağı yolculukta onları neler beklemektedir? Altay'ı bekleyen sürpriz nedir? Altay hedefine ulaşabilecek mi?

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👉YALNIZ KURT 18. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Damla Colbay (Esra), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Polat Bilgin (Nizam), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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