📺 Kasaba Doktoru SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Kasaba Doktoru 8. bölüm izle (Kasaba Doktoru TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 27 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek. Kasaba Doktoru 8. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 8. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Kasaba Doktoru 8. BÖLÜM KONUSU

Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan'ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Leyla ve Ömer, Uluçınar Hastanesi'ne dönerken bir zincirleme trafik kazasına şahit olur. Hastanede Hakan'dan başka doktor olmadığından, Hakan meslekten men edilmesine rağmen yaralılara müdahale etmeye devam eder. Bu durum Mine başta olmak üzere tüm ekibi korkutmaktadır; fakat Hakan'ın başka bir planı vardır. Kazada yaralanan küçük bir kız olayların seyrini değiştirir. Yalçın, Bülent'ten ve Berk'ten beklediği performansı alamadığı için başka formüller üzerine düşünmeye başlar. Ömer uzun çabalar sonucu annesine ulaşır ancak onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 8. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 8. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE