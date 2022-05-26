Haberler Dizi Haberleri GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | Gül Masalı dizisinin oyuncuları kim? Gül Masalı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?

GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | Gül Masalı dizisinin oyuncuları kim? Gül Masalı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?

atv ekranlarının yeni dizisi 'Gül Masalı' yayınlanan tanıtımının ardından dikkatleri üzerine çekti ve diziseverlerin radarına girmeyi şimdiden başardı. Pastel imzalı ‘Gül Masalı’ dizisinin detayları ise araştırılmaya başladı. Peki, Gül Masalı dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi gün yayınlanacak? İşte Gül Masalı' dizisinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihine dair merak edilenler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 16:00
GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? | Gül Masalı dizisinin oyuncuları kim? Gül Masalı ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?

ATV EKRANLARININ YENİ DİZİSİ GÜL MASALI| Yaz sezonuna iddialı bir giriş yapmayı planlayan ve yayınlanan tanıtımıyla izleyicilerin dikkatini çeken 'Gül Masalı' dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Pastel imzalı dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. İşte Gül Masalı dizine dair detaylar...

GÜL MASALI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

GÜL MASALI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gül Masalı dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

  • Gülper Özdemir
  • Erdem Kaynarca
  • Sarp Can Köroğlu
  • Bülent Düzgünoğlu
  • Gülçin Hatıhan
  • Arif Pişkin
  • Ayşenil Şamlıoğlu
  • Suat Sungur
  • Sait Genay

GÜL MASALI DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK, İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Gül Masalı dizisinin genç oyuncu kadrosu dikkat çekti ve sosyal medyada gündeme geldi. Başarılı kadrosu ve konusuyla, Gül Masalı yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak ve dizinin yayın tarihi haberimizde yer alacak.

DİĞER
Yabancı Damat’ın Mustafa’sını şimdi tanımak imkansız! Ozan Uğurlu yakışıklı bir delikanlı oldu!
Enes Ünal paylaşılamıyor! Dünyaca ünlü hoca milli yıldızı istiyor
Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları
Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
📺Sadakatsiz FİNAL İZLE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 4175 personel alımı tercih sonuçları için son tarih!
BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERİ BELGESİ 2022
750 Eğitim Müfettiş Yardımcısı başvuruları ne zaman bitecek?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anthony Joshua öğrenci evini bastı! "Çenenizi kırdığımda..." Anthony Joshua öğrenci evini bastı! "Çenenizi kırdığımda..." 15:24
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 8 isim belli oldu 14:45
Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Sivasspor maçı saat kaçta? 14:42
Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka maçı saat kaçta? 14:39
Mjondalen - Ranheim maçı saat kaçta? Mjondalen - Ranheim maçı saat kaçta? 14:20
O kulvarda şampiyon F.Bahçe oldu! O kulvarda şampiyon F.Bahçe oldu! 14:10
Daha Eski
Dursun Özbek kararını verdi! Terim ve Buruk... Dursun Özbek kararını verdi! Terim ve Buruk... 13:25
Mesut Özil’den Endonezya’ya ziyaret Mesut Özil’den Endonezya’ya ziyaret 12:57
Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları Yılın transferinde anlaşma tamam! İşte sözleşme detayları 12:39
Hammarby - Malmö maçı saat kaçta? Hammarby - Malmö maçı saat kaçta? 12:25
Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif... Dzyuba için 2 yeni gelişme! O kulüp vazgeçti ve Çin'den teklif... 12:18
Odense - Midtjylland maçı saat kaçta? Odense - Midtjylland maçı saat kaçta? 12:05