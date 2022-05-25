📺Sadakatsiz FİNAL İZLE | Sadakatsiz 60. bölüm izle - Kanal D Sadakatsiz son bölüm izle (Sadakatsiz TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Sadakatsiz dizisinde heyecan dorukta. Sadakatsiz 25 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelecek. Sadakatsiz 60. final bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Sadakatsiz son bölüm bilgileri; Sadakatsiz 60. bölümü...

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SADAKATSİZ 60. BÖLÜM KONUSU

Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir. Asya, Volkan ve Derin'e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır. Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımındadır.

Volkan kurtulmayı, Derin iyileşmeyi, Asya bu üç kişilik savaşı kazanıp kendi hikayesinin son cümlesini yazmayı başaracak mıdır?

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👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SADAKATSİZ 60. BÖLÜM İZLE

👉SADAKATSİZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉SADAKATSİZ 60. BÖLÜM İZLE