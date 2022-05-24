📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 13. BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 17 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek 12. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM KONUSU

Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Mine ise Türkan ve Somer'in henüz boşanamadığını öğrenince Türkan'ın bu süreci uzattığı düşüncesine kapılır ve Türkan'a karşı daha çok bilenir. Ancak onun da hayatında ciddi bir Nihat engeli vardır. Ondan kurtulmak için Rüçhan'ı manipüle etmeye başlar.

Türkan, Somer'le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir. Bunun da nedeninin Rüçhan'ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan'ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Somer için bu, Türkan'ı kazanmak için yeni bir umuttur aslında…

Nesrin bir yandan Türkan'ın durumunu Sadık'a belli etmemeye çalışırken bir yandan da bunu daha fazla saklayamayacakları endişesi yaşar. Okulda Derya'nın disiplin suçu alacak kadar ileri gitmesi ise Nesrin'i çok zor duruma sokar.

Mine, boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan'ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan'ı büyük bir tuzağın içine çeker. Somer ise Türkan için güzel bir sürpriz hazırlığı içindedir.

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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE