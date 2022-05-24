Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 13. BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş izle

📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 13. BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 13. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 13. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 13. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 24 Mayıs Salı günü yayınlanacak 13. bölümünde neler yaşanacak? Üç Kız Kardeş dizisinin 13. bölümünü haberimizden takip edebilirsiniz...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 14:06
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş 13. BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 17 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek 12. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM KONUSU

Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Mine ise Türkan ve Somer'in henüz boşanamadığını öğrenince Türkan'ın bu süreci uzattığı düşüncesine kapılır ve Türkan'a karşı daha çok bilenir. Ancak onun da hayatında ciddi bir Nihat engeli vardır. Ondan kurtulmak için Rüçhan'ı manipüle etmeye başlar.

Türkan, Somer'le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir. Bunun da nedeninin Rüçhan'ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan'ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Somer için bu, Türkan'ı kazanmak için yeni bir umuttur aslında…

Nesrin bir yandan Türkan'ın durumunu Sadık'a belli etmemeye çalışırken bir yandan da bunu daha fazla saklayamayacakları endişesi yaşar. Okulda Derya'nın disiplin suçu alacak kadar ileri gitmesi ise Nesrin'i çok zor duruma sokar.

Mine, boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan'ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan'ı büyük bir tuzağın içine çeker. Somer ise Türkan için güzel bir sürpriz hazırlığı içindedir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş, anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken Dönüş'ün hayatı, geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak, Derya da dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin'se kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Son dakika haberi: Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu gerilimi tırmanıyor! Kutlamalarda milli futbolcuya sataştı…
Emlak vergisinde yeni dönem! KVKK değişikliğe gitti
Beşiktaş'a İspanya'dan golcü transferi iddiası!
Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Baba 14. BÖLÜM İZLE
📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?
KPSS 2022 BAŞVURU EKRANI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman? 13:33
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka yarı final maçı ne zaman? 13:05
Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! Galatasaray'dan sürpriz golcü hamlesi! 12:10
Celtics NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi Celtics NBA Doğu Konferansı final serisini eşitledi 12:00
Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman? Artvin Hopaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman? 11:36
Atalanta - Juventus maçı ne zaman? Atalanta - Juventus maçı ne zaman? 10:26
Daha Eski
Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Tarsus İdman Yurdu - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? 10:18
Bayburtspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Bayburtspor - Bodrumspor maçı ne zaman? 10:07
Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla..." Usta yazardan flaş Fenerbahçe yorumu! "Yabancıları ağrı kesici saymakla..." 09:50
Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi Nadal ile Djokovic Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi 00:53
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Jorge Jesus..." 00:49
Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... Avcı'dan çarpıcı açıklamalar! Uğurcan, Denswil ve transfer... 00:49