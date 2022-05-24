Haberler Dizi Haberleri 📺Üç Kız Kardeş 13. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

📺Üç Kız Kardeş 13. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 13. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 13. bölüm full izle, Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş 10. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Üç Kız Kardeş'in 24 Mayıs Salı günü yayınlanan 10. bölümünde neler yaşandı? Üç Kız Kardeş dizisinin 13. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:28 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:30
📺Üç Kız Kardeş 13. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 24 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 13. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM KONUSU

Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Mine ise Türkan ve Somer'in henüz boşanamadığını öğrenince Türkan'ın bu süreci uzattığı düşüncesine kapılır ve Türkan'a karşı daha çok bilenir. Ancak onun da hayatında ciddi bir Nihat engeli vardır. Ondan kurtulmak için Rüçhan'ı manipüle etmeye başlar.

Türkan, Somer'le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir. Bunun da nedeninin Rüçhan'ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan'ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Somer için bu, Türkan'ı kazanmak için yeni bir umuttur aslında…

Nesrin bir yandan Türkan'ın durumunu Sadık'a belli etmemeye çalışırken bir yandan da bunu daha fazla saklayamayacakları endişesi yaşar. Okulda Derya'nın disiplin suçu alacak kadar ileri gitmesi ise Nesrin'i çok zor duruma sokar.

Mine, boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan'ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan'ı büyük bir tuzağın içine çeker. Somer ise Türkan için güzel bir sürpriz hazırlığı içindedir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 13. BÖLÜM İZLE

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