Haberler Dizi Haberleri 📺Destan 24. BÖLÜM İZLE - Destan son bölüm izle | Destan izle (Destan TEK PARÇA İZLE)

📺Destan 24. BÖLÜM İZLE - Destan son bölüm izle | Destan izle (Destan TEK PARÇA İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Destan, yeni bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 24. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Destan 24. bölüm full izle, Destan izle, Destan 24. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Destan'ın 24 Mayıs Salı günü yayınlanan 24. bölümünde neler yaşandı? Destan dizisinin 41. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:25 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 00:30
📺Destan 24. BÖLÜM İZLE - Destan son bölüm izle | Destan izle (Destan TEK PARÇA İZLE)

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Destan dizisi, 24. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Destan izleyicileri, dizisinin 24 Mayıs Salı günü ekranlara gelen 24. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Destan'ın 24. bölüm bilgileri...

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DESTAN 24. BÖLÜM KONUSU

Bin yıllık hesaplaşma yeniden başlıyor

Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Batuga'nın yeni hayatı eskisinden ne kadar farklı olacak? Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır. Oğuz Han döneminden sonra ilk kez büyük bir savaşta karşı karşıya gelen, Gök Hanlığı ile İtbaraklar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Savaşın sonunu hangi sürpriz isim belirleyecek? Çift Başlı Kurt ve Pençesi bu ölüm kalım savaşında başarıyla çıkabilecekler midir?

Kafesteki dişi kurt

İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi. Akkız ve arkadaşlarını bu cendereden kurtaran sürpriz isim kim olacak?

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Batuga, Akkız'a aşkını itiraf ediyor

Daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesi ile mutluluk sarhoşu olan Çift Başlı Kurt ve Pençesini nasıl bir tehlike beklemektedir?

Oyun içinde oyun kuran Kaya ve Obar

Obar, Kaya'ya verdiği sözü tutmayarak Alpagu'yu öldürmemiş koz olarak elinde tutmuştu. Bunu öğrenen Kaya, Obar ile hesaplaşmak için Obar'ın otağına kadar gitmişti. Yan taraftaki otağda Alpagu'nun da şahit olduğu bu hesaplaşma nasıl sonuçlanacak? Oyun içindeki bu oyunun kazananı kim olacak?

Ölümün kıyısında bir Ulu Ece

Ulu Ece Vera, Yibek'ten Günseli'nin gebe olmadığını öğrenince ona kendisini öldürmesi için bir hançer vermişti. Elindeki hançerle çaresizce kalan Günseli hançeri mi yoksa Kaya'nın gerçekleri öğrendikten sonraki gazabını mı tercih edecek? Tüm bu sürecin sonunda Kaya ile Günseli'nin ilişkileri bu durumdan nasıl etkilenecek?

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Esaret ve ihanet arasında kalmış bir Han

Esaret altındayken Obar ile Kaya'nın anlaşma yaptığını duyan Alpagu, oğlunun bu ihaneti karşısında ne yapacak? Alpagu Han ilk hamlesini, hangi duruma karşı yapacak? Esarete mi, yoksa ihanete mi?

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Yapım: Bozdağ Film Yapım

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Nehir Erdem

Oyuncular: Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

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