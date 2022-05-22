Haberler Dizi Haberleri 📺Yargı 33. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı 33. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 33. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yargı dizisi, 32. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 33. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 33. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 01:00
📺Yargı 33. BÖLÜM İZLE | Yargı son bölüm izle - Kanal D izle Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 22 Mayıs Pazar günü ekranlara geldi. İzleyiciler, Yargı 33. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 33. bölümü...

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YARGI 33. BÖLÜM KONUSU

Birbirlerine duydukları aşkın yan yana durmalarına yetmediği Ilgaz ve Ceylin, şimdi de boşanma ile büyük sarsılmıştır. Üstelik onları bekleyen, hayatlarının bir anda ortasına çöken ve henüz tam aydınlığa kavuşmamış Yeşim meselesi çözülmeyi beklerken...

Şimdiye kadar hep gülen taraf olan Yekta Tilmen cephesinde ufak da olsa bazı gedikler açılmaya başlamıştır. Bir yandan Pars'ın hazırladığı iddianame ile Serdar'ın şüpheli sıfatından çıkması onun işine yarıyorken, diğer taraftan da beklemediği, ona karşı hazırlanan planı henüz daha başlamadan bozabilecek midir? Ayrılığın acısı ile kendince baş etmeye çalışan Ilgaz, bir yandan da iyiden iyiye çözüme yaklaştığı Zafer cinayeti ile derinlemesine uğraşmak zorundadır. Bu vakada kader tarafından tekrar yolları birleşen Ilgaz ve Ceylin hem yollarını ayırmayı hem de birlikte hareket etmeyi dengede tutabilecek midir?

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