Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 47. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 47. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 47. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Teşkilat 46. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 47. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 47. ve en son yayınlanacak bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 14:00
📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 47. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 22 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek ve Teşkilat 47. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm özeti...

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📺TEŞKİLAT 47. BÖLÜM KONUSU

Yıldırım'ın Şirket'in elinden kurtulmak için Türk istihbaratından yardım istemesi tüm dengeleri değiştirir. Yıldırım kurtarılması karşılığında Şirket'in tüm sırlarını vereceğini söylemiştir. Halit Başkan başta olmak üzere ekip zor bir karar vermek zorundadır.

Yıldırım, Halit Başkan'dan umudu kesince peşindekilerden kurtulmak için polise teslim olur. Fransız istihbaratının ise Yıldırım için farklı planları vardır. Ekibimiz hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım'ın peşine düşer. Yıldırım'ı Türk topraklarına getirip hesabını kesmek için amansız bir mücadele başlar.

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👉TEŞKİLAT 47. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

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👉TEŞKİLAT 47. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉TEŞKİLAT 47. BÖLÜM İZLE

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👉TEŞKİLAT 47. BÖLÜM İZLE

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