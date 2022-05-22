📺Teşkilat SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 47. yeni bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 22 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek ve Teşkilat 47. yeni bölüm yine izleyicilerin nefesini kesecek. İşte, Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölüm özeti...

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📺TEŞKİLAT 47. BÖLÜM KONUSU

Yıldırım'ın Şirket'in elinden kurtulmak için Türk istihbaratından yardım istemesi tüm dengeleri değiştirir. Yıldırım kurtarılması karşılığında Şirket'in tüm sırlarını vereceğini söylemiştir. Halit Başkan başta olmak üzere ekip zor bir karar vermek zorundadır.

Yıldırım, Halit Başkan'dan umudu kesince peşindekilerden kurtulmak için polise teslim olur. Fransız istihbaratının ise Yıldırım için farklı planları vardır. Ekibimiz hayatlarını değiştirecek büyük operasyon için Yıldırım'ın peşine düşer. Yıldırım'ı Türk topraklarına getirip hesabını kesmek için amansız bir mücadele başlar.

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Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo: Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl

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