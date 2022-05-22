Haberler Dizi Haberleri 📺Adı Sevgi 11. BÖLÜM İZLE - Adı Sevgi son bölüm izle - atv CANLI İZLE (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Adı Sevgi 11. BÖLÜM İZLE - Adı Sevgi son bölüm izle - atv CANLI İZLE (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi dizisi, 11. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Adı Sevgi, 10. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 11. bölüm full izle, atv Adı Sevgi izle, Adı Sevgi yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Adı Sevgi dizisinin 11. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 01:02
📺Adı Sevgi 11. BÖLÜM İZLE - Adı Sevgi son bölüm izle - atv CANLI İZLE (Adı Sevgi TEK PARÇA FULL İZLE)

atv ekranlarından yayınlanan Adı Sevgi, 11. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 11. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Adı Sevgi 11. bölüm full izle, Adı Sevgi izle, Adı Sevgi 11. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Adı Sevgi'nin 22 Mayıs Pazar günü yayınlanan 11. bölümünde neler yaşandı? İşte Adı Sevgi dizisinin 11. bölümüyle ilgili bilgiler...

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ADI SEVGİ 11. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Belkıs'a Macide'nin hazırladığı tuzak, Emir'in gelecekle ilgili kararlarını belirginleştirir. Emir, Elif'e evlenme teklif etmeyi düşünürken evde büyük bir kriz patlak verir. Doğukan'la görüşülmesine izin verilmeyen Esma, evi terk edip Elif'e sığınır. Volkan ve Macide ise Ekrem'in "isimsiz" oğlunun kim olduğunu öğrenmeye çalışmaktadır. Ancak Ekrem'in dönüşü büyük sırrı ortaya çıkarır.

Gülendam'ın hala Volkan'la işbirliği yaptığı anlaşılınca, Zeynep'in yurtdışına gitmesine karar verilir. Zeynep mutlu bir geleceğe kavuşurken Volkan zorlu bir kararın eşiğine gelir. Bir yandan babasıyla yıllara dayanan hesaplaşması Doğukan üzerinde kendini gösterirken, diğer yandan Zeynep'in gidişi onu köşeye sıkıştırmıştır. Elif ve Emir'in verdiği savaş sonucunda; Volkan ve ailesinin yarattığı etki sona erecek ve kasabadaki herkesin hayatı tekrar şekillenecektir…

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Yapımcı: Koliba Film/Ata Türkoğlu

Yönetmen: Sadullah Celen

Senaryo: Filiz Alpgezmen, Murat Can Tura

Müzik: Kalan Müzik/Engin Arslan

Oyuncular: Yunus Emre Yıldırımer (Emir Baykara), Gizem Güneş (Elif Türkkan), Fatih Al (Ekrem Baykara), Nihan Büyükağaç (Macide Baykara), Mehtap Bayri (Şükran), Okday Korunan (Zahit), Hande Kaptan (Özlem), Asya Kasap (Zeynep Aydan), Mert Doğan (Volkan Baykara), Serpil Gül (Kerime Aydan), İlker Sami Kılıç (Doğukan Gündüz), Asena Keskinci (Gülendam Aydan), Esat Polat Güler (Mehmet Aydan), Kürşat Demir (Ferdi Özer), Ece Koroğlu (Fatma Zafer), Cenk Hakan Köksal (Nevzat Zafer), Lara Domaç (Fidan Özer), Sıla Korkmaz (Esma Zafer), Arzu Güler (Leyla Gündüz), Bora Kırkım (Arda Nasıf), Ozan Güçlü (Cem Nasıf), Berfu Öngören (Belkıs Üsküplü) ve Bertan Emre Dirikolu (Orhan Meteoğlu)

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