Haberler Dizi Haberleri 📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 70. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 70. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, 70. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Masumlar Apartmanı 69. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Masumlar Apartmanı 70. bölüm full izle, TRT 1 Masumlar Apartmanı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Masumlar Apartmanı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisinin 70. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 14:30
📺Masumlar Apartmanı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı 70. bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 17 Mayıs Salı günü ekranlara gelecek. Masumlar Apartmanı 70. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 70. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

MASUMLAR APARTMANI 70. BÖLÜM KONUSU

Hikmet'in ölümü tüm kardeşleri derinden sarsar. Geç de olsa, en azından ölmeden önce babalarıyla gerçek bir bağ kurabilmiş olmaları tek tesellileridir. Gülben ve Safiye, bu süreçte babalarını bir anlamda yeniden tanırken bir yandan da doktor hanımın da desteğiyle duygularıyla yüzleşirler. Zaman geçer, hayat yavaş yavaş normale dönerken Ceylan ve Han arasındaki dengeler de değişir.

Ceylan'ın beklentisi nettir ancak Han bunu karşılayabileceğinden emin değildir Bu sırada Ege'nin okulda elde ettiği bir başarı Neriman'ı çok heyecanlandırır ama Ege karşısına çıkan fırsatı elinin tersiyle itmeye kararlıdır. Sonunda Naci'nin doğum günü gelir çatar. Safiye büyük bir sürpriz hazırlar. Naci, bu büyük sürpriz karşısında mutluluk içindeyken, Safiye'nin asıl hediyesini sonraya sakladığından habersizdir.

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 70. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

Masumlar Apartman Tüm Bölümleri izle

MASUMLAR APARTMANI 70. BÖLÜM TRT 1 CANLI İZLE

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